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Суд в Москве оштрафовал учителя информатики, который нарисовал на доске свастику и написал: «Слава Украине. Смерть русским полудуркам!»

18:36 • 28.11.2023

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики Сергея Аверьянова на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов. 

Ранее стало известно, что 41-летний Аверьянов во время урока в 9 классе нарисовал на интерактивной доске свастику и написал: «Слава Украине. Смерть русским полудуркам!». Учащиеся рассказали о произошедшем другим учителям, которые вызвали в школу полицию. Приехавшие силовики забрали Аверьянова в отделение. 

Речь идет о гимназии №1619 имени Марины Цветаевой в Строгино, сотрудничающей с ВШЭ. Ее директор Евгений Скуднов сообщил РИА «Новости», что Сергей Аверьянов отстранен от уроков. По словам Скуднова, сейчас в учреждении проводится проверка, по итогам которой будет принято решение об увольнении учителя информатики. Он добавил, что с учениками 9 класса провели профилактическую беседу. Также в гимназии планируют провести «общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений». 

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