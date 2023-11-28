Московский учитель нарисовал свастику на доске. Его отстранили от работы и забрали в полицию

Учитель информатики московской школы №1619 в Строгине отстранен от работы за инцидент на уроке 27 ноября. Об этом сообщил РБК директор школы Евгений Скуднов.

По версии телеграм-канала Mash, 41-летний Сергей Аверьянов во время урока неожиданно нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал: «Слава Украине. Смерть русским полудуркам!» Дети сообщили эту информацию другим учителям, которые вызвали полицию. Она забрала учителя для проведения дальнейших процессуальных действий.

Теперь его проверяют по уголовным статьям о дискредитации армии и реабилитации нацизма. В школе проводят проверку, после которой обещают принять «соответствующие кадровые решения», сообщил директор.

С учениками 9 класса, на уроке которого произошел инцидент, уже провели профилактический разговор. С остальными учениками теперь проведут беседы об опасности экстремизма и его проявлений. Планируются и общешкольные мероприятия, о подробностях которых директор пока не сообщал.

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