На войну завербовали заключенного с задержкой развития. Он не умеет читать, а до конца срока ему оставалось несколько месяцев 

На войну в Украину завербовали неграмотного заключенного с задержкой развития 25-летнего Семена Карманова из Кемерово, которому до конца срока оставалось несколько месяцев. Об этом пишет «Медиазона», журналисты которой поговорили с родственниками Карманова. Они говорят, что он не умеет читать.

По данным издания, он отбывал пятилетний срок в ИК-1 строгого режима в кузбасском Мариинске после того, как нашел чужую банковскую карту и расплатился ей за блины, кофе и цветы для мамы.

О том, что Семена отправили на фронт, его сестра 30-летняя Анастасия Карманова узнала от его сокамерника 12 октября. А уже 22 ноября, после нескольких недель обучения, ее брат оказался на фронте. Врачебная комиссия признала его годным к службе без ограничений, несмотря на инвалидность третьей группы и диагноз «умственная отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения», который ему поставили еще в детстве.

«Ему было очень тяжело учиться. Он научился деньги считать, знает некоторые буквы, но вот так, чтобы читать слова, предложения — он не может этого. Сейчас ему 25 лет, и он может свое имя прочитать, потому что понимает, как оно выглядит. В паспорте у него подпись — просто буква К. Некоторые предложения он знает, некоторые поймет, но не сложит в одно. То есть он не дурак, но у него бывают такие кризисы. Бывало, мы идем, я ему читаю вывески, названия, он их может повторить, но буквы потом ему тяжело складывать, если еще раз спросить. Весной, осенью у него неврозы, психозы. Ему тяжело», — рассказала мать Семена Светлана Карманова, добавив, что он никогда не посещал военкомат из-за диагноза.

После совершеннолетия Семен, как считают его родственники, попал в «плохую компанию». В мае 2018 года ему назначили судебный штраф по делу о покушении на кражу группой лиц. И уже через несколько месяцев приговорили к полутора годам колонии общего режима за соучастие в угоне автомобиля.

Уже после освобождения, в феврале 2020 года, Семен поехал из Кемерово в Новосибирск. По словам его сестры, он планировал вернуться утром на первом автобусе. Там Семен познакомился с четырьмя молодыми людьми, которые занимались попрошайничеством. А позже в баре «Харатс» нашел телефон, в чехле которого были две банковские карты.

Вернувшись к новым знакомым, Семен предложил сходить им в продуктовый магазин. Там он купил конфеты, заплатив найденной банковской картой. Вторую карту он отдал одному из них.

Затем в кафе «Подорожник» Карманов оплатил шесть бутербродов и сок, а в блинном киоске купил блины и кофе. Уже под утро Семен купил букет для матери и поехал на автовокзал. Там выяснилось, что у него нет наличных денег и он не сможет купить билет на автобус. Тогда Семен спустился в метро, а там его задержали полицейские.

Во время следственных действий он не смог вспомнить каких-либо подробностей той ночи. При этом он признал, что тратил деньги с карты и не попытался вернуть телефон. Ущерб оценили в 5090 рублей. В конце прошлого года Семена приговорили к двум годам и месяцу колонии строгого режима. Он должен был освободиться в апреле 2024 года.

«Ему оставалось сидеть совсем чуть-чуть. Первый раз они его спросили, он отказался, а через два дня отправили на комиссию, сказали подписать — и все. Он подписал, даже не видя и не зная, что там за бумага. Он не мог ее прочитать, и эти менты с зоны этим воспользовались! Инвалид — да и хрен с ним. Но у него ведь родные есть, он же не одинокий! <...> Они за пять минут этот военный билет слепили ему, прям там, на зоне, и выдали. У него там категория А, и он значится водителем. Какой он, нафиг, водитель? Ну какой?<...> Когда он сказал, что он не умеет водить, ему сказали, что там разберутся» — говорит Светлана Карманова.

Анастасия Карманова уверена, что неграмотного Семена завербовали на войну в Украину силой или угрозами. При этом юрист проекта «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк сказал «Медиазоне», что судя по заключению судебно-психиатрической экспертизы, Семен подпадает под категорию В. То есть он «ограниченно годен к военной службе». Гребенюк напомнил, что пока действует мобилизация люди с такой категорией могут заключать контракты с Минобороны.

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