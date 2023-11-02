США ввели санкции против нескольких российских банков и компаний, среди которых «Русский стандарт» и «СПБ Биржа»

США ввели санкции против нескольких российских банков, нефтяных компаний и около 30 физических лиц. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Так, под ограничения попали Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов и «Русский стандарт». В последнем предупредили, что 3 ноября карты UnionРay перестанут работать за рубежом. В свою очередь, представитель Абсолют Банка заверил РБК, что санкции не повлияют на работу финансовой организации.

Также США наложили санкции на «СПБ Биржу». Вечером 2 ноября там приостановили торги. Позже в пресс-службе компании сообщили, что «торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября в режиме основных торгов проводиться не будут». Возобновить их планируют только 6 ноября. К моменту приостановки торгов акции «СПБ Биржи» упали на 12,5 процента.

Среди физических лиц в санкционном списке США, в частности, оказались замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, замминистра цифрового развития Олег Качанов, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, а также сын первого заместителя председателя парламента Чечни Якуб Закриев. Он возглавляет российскую дочку Danone. Также ограничения наложили на российского конструктора, который участвовал в разработке беспилотников «Ланцет», Александра Захарова и на членов его семьи.

Кроме того, в список попали: АФК «Система», «Арктик СПГ-2», структуры «Газпром нефти», корпорация «Аеон» и МГТУ им. Баумана.

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