Путин разрешил «Роснефти» и еще 45 компаниям не раскрывать информацию о своей деятельности

Владимир Путин подписал указ, разрешающий «Роснефти» и 45 аффилированным с ней компаниям самостоятельно решать, какую информацию и в каком объеме они могут раскрывать, а какую нет.

В то же время компании должны будут отправлять скрываемые ими сведения о своей деятельности в Центробанк. Речь идет в том числе о «Башнефти», «Славнефти», «Уфаоргсинтезе» и других. В указе говорится, что он принят из-за «необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств».

«Видимо, так Сечин отреагировал на позицию ЦБ и Мосбиржи, что компаниям и банкам нужно постепенно возвращаться к довоенным правилам раскрытия информации. Постановление правительства, разрешавшее крупному бизнесу самостоятельно решать, что публиковать, а что нет, утратило силу с 1 июля 2023 года», — отмечают журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло в телеграм-канале Faridaily.

Ранее команда Навального выяснила, что главу «Роснефти» Игоря Сечина скрыли в реестре налоговой службы под псевдонимом Сергей Терентьев. Номера паспорта и ИНН, а также дата рождения Терентьева полностью совпадают с данными Сечина, однако на самом деле такого человека не существует.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.