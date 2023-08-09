Команда Алексея Навального выяснила, что главу «Роснефти» Игоря Сечина скрыли в реестре налоговой службы под псевдонимом Сергей Терентьев. Расследование опубликовано в ютуб-канале «Навальный Live» .

Его автор Сергей Ежов говорит, что номера паспорта и ИНН, а также дата рождения Терентьева полностью совпадают с данными Игоря Сечина, но на самом деле такого человека не существует. Его личность создали специально, чтобы скрыть зарплату главы «Роснефти», говорится в расследовании.

Соратники Навального напоминают, что Сечин не раскрывает свои доходы. Ссылаясь на крупную утечку данных из налоговой о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы, команда оппозиционера говорит, что Сергей Терентьев получил от «Роснефти» 3,071 миллиарда рублей за год (какой именно, не уточняется). Кроме того, он получил 244 миллиона от «Всероссийского банка развития регионов», который принадлежит «Роснефти», и еще два миллиона рублей от «Роснефтегаза» — это компания, владеющая акциями «Роснефти».

Ни «Роснефть», ни сам Игорь Сечин не комментировали расследование.

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