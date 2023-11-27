Посаженный в «подвал» в аннексированной Луганской области бывший журналист «Первого канала» вышел на связь

Посаженный в «подвал» в Зайцево аннексированной Луганской области бывший журналист «Первого канала» Илья Андреев вышел на связь с женой. Об этом пишет «Новая газета Европа».

«[Он вышел на связь] с чужого телефона, потому что сам телефон ему еще не отдали. Ситуация не завершилась до конца, хотя самое важное — выпуск из подвала — произошел», — сообщила журналистам жена Андреева Яна.

22 ноября стало известно, что Андреева посадили в так называемый «подвал». Это произошло после того, как он написал рапорт, попросив предоставить отпуск на 10 суток для срочной замены устаревшего паспорта.

Илья Андреев — бывший сотрудник регионального телеканала 100ТВ и «Первого канала». После начала российского вторжения в Украину он уволился в знак протеста. В сентябре 2023 года Андреев подписал контракт с Министерством обороны России. По словам его жены, в военкомате пообещали не отправлять его служить дальше Москвы, но после подписания контракта почти сразу отправили на фронт.

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