Из фильма «Дворец» в российской прокатной версии вырезали шутки над Россией

В российских кинотеатрах в четверг, 23 ноября, стартовал прокат фильма режиссера Романа Полански «Дворец». Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что из картины пропало несколько сцен, связанных с юмором о России, общей продолжительностью 2 минуты.

Журналисты, которые видели фильм на мировой премьере в Венеции, сообщают, что из фильма пропало новогоднее обращение Путина, которое ранее также исчезло из российского трейлера фильма. Также критики недосчитались эпизода с женой посла, падающей лицом в тарелку с черной икрой, и других сцен с шутками.

В компании «Про:взгляд» подтвердили, что продолжительность кинотеатральной версии в России сокращена на 2 минуты. Детали вырезанных эпизодов там раскрывать не стали. Правообладателем ленты является компания «Веста», которая занималась оформлением прокатного удостоверения.

Действие фильма Полански происходит в отеле в Швейцарии 31 декабря 1999 года, где миллионеры готовятся к Новому году. Одну из ролей исполняет российский актер Александр Петров. За первые выходные проката фильм заработал 18 млн рублей.

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