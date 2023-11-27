Глав кавказских республик, аннексированных регионов и Тувы обяжут отвечать за дефицит бюджета

Правительство хочет обязать глав восьми регионов России отвечать за дефицит бюджета. Речь идет о Чечне, Дагестане, Ингушетии, аннексированных ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Туве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления, разработанный в Минфине.

Так, согласно документу, ведомство предлагает возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав упомянутых регионов. Их обяжут снизить разрыв между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств могут оставить без дотаций из федерального бюджета.

Среди новых обязательств, которые хотят возложить на глав регионов, повышение собираемости доходов и эффективности бюджетных учреждений, гарантии целевого использования средств из федерального бюджета на социальные программы, а также отказ от расширения числа бюджетников и чиновников и повышения им зарплат выше уровня инфляции.

Необходимость обязать глав восьми российских регионов отвечать за дефицит бюджета в Минфине объясняют тем, что более 40% процентов трат в этих субъектах оплачивается за счет федеральных дотаций. Между тем, в ноябре Федеральная налоговая служба отчиталась о сборе в аннексированных украинских регионах более 140 миллиардов рублей налогов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты допустили, что предложенные Минфином меры могут так и не быть реализованы. Так, профессор МГУ Наталья Зубаревич напомнила, что финальные решения по Чечне и «с очень большой вероятностью» по Дагестану «будут приниматься не совсем Минфином», учитывая «вес их руководства».

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