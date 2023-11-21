В ФНС отчитались о сборе более 140 миллиардов рублей налогов на аннексированных территориях Украины 

С января по октябрь 2023 года российские власти собрали 144 миллиарда рублей налогов в аннексированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, рассказал в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Это более чем в два раза больше, чем озвученные цифры сбора налогов в консолидированный бюджет по итогам первого полугодия — 64 млрд руб.

Он рассказал, что в аннексированных регионах Украины сейчас зарегистрировано около 138 тысяч компаний. По его словам, более 90% компаний и предпринимателей в аннексированных регионах Украины положительно оценивают работу российской налоговой службы. Когда ФНС начинали опрашивать предпринимателей, показатель положительных оценок был около 50%.

В апреле Минэкономразвития оценило ВВП четырех аннексированных регионов в 2 триллиона рублей.

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