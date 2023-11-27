Американские моряки освободили захваченное пиратами судно. Американский военный корабль USS Mason пришел на помощь танкеру, который ранее был захвачен пиратами в Аденском заливе. Судно освобождено, 22 члена его экипажа не пострадали и находятся в безопасности. Пятеро вооруженных захватчиков пытались покинуть корабль и скрыться на быстроходном катере, но их задержали, сообщает Reuters.

Как сообщили в компании, которой принадлежит освобожденное судно, оно называется Central Park и перевозит груз фосфорной кислоты. О принадлежности захватчиков информации нет.

В то же время, после освобождения корабля американскими военными, йеменские хуситы запустили в его сторону две баллистических ракеты. Они упали в море на расстоянии около десяти морских миль от цели и не причинили никаких повреждений.

На прошлой неделе стало известно, что йеменские хуситы захватили в Красном море судно, которое якобы принадлежало израильскому бизнесмену. Это произошло после того, как представители йеменских хуситов заявили о солидарности с палестинской группировкой ХАМАС, напавшей на Израиль 7 октября.

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