Росфинмониторинг внес Meta и «Весну» в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta, которая владеет Instagram, WhatsApp и Facebook, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. В реестр также включили движение «Весна».

30 сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить «Весну». На сайте ведомства сообщили, что движение «создаёт условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формирует общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации». Активисты движения призывали к антивоенным акциям после объявления мобилизации.

В марте Тверской суд Москвы объявил Meta «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России.

Источник: SOTA

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