На экс-полицейского, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, напали в тюрьме

На убийцу афроамериканца Джорджа Флойда экс-полицейского Дерека Шовина напали в тюрьме. Он получил ножевое ранение, сообщает CNN со ссылкой на офис генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона.

«Мне грустно слышать, что Дерек Шовин стал жертвой насилия. Он был должным образом осужден за свои преступления и, как любой заключенный, он должен иметь возможность отбывать наказание, не опасаясь возмездия или насилия», — сказал Эллисон. Он также добавил, что Шовин находится в больнице в стабильном состоянии.

Нападение на Шовина произошло 24 ноября в федеральной тюрьме в городе Тусон штата Аризона, где он отбывает наказание. По информации Sky News, на бывшего полицейского напал его сокамерник. Источник телеканала также сказал, что Шовин получил «серьезное ранение». По его словам, ожидается, что экс-полицейский выживет.

В то же время адвокат Шовина Грег Эриксон сообщил, что ему пока не удалось связаться со своим подзащитным.

При этом некоторые российские СМИ написали, что на убийцу Джорджа Флойда напали в тюрьме и он не выжил. Предположительно, первые недостоверные сообщения распространились в социальной сети X.

В апреле 2021 года Дерека Шовина приговорили к 21 году лишения свободы по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб во время задержания в мае 2020 года из-за того, что Шовин удерживал колено на шее Флойда около девяти минут.

После этого в США прошла серия массовых акций против расовой дискриминации, известных как Black Lives Matter. В некоторых случаях протесты перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.

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