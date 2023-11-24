В Бурятии мобилизованный купил справку о смерти, так как его жена угрожала суицидом, если он вернется на фронт 

В Бурятии мобилизованный Зоригто Арабжаев купил справку о смерти, так как его жена угрожала суицидом, если он вернется на фронт. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство.

Арабжаева мобилизовали в ноябре 2022 года. В марте он получил отпуск, однако после него не вернулся в часть. Его начали искать, а когда сотрудники военной полиции пришли к нему домой, его сын показал им справку о смерти Арабжаева. Позже выяснилось, что документ фальшивый. 4 мая военнослужащего задержали.

В суде мобилизованный рассказал, что купил справку о смерти из-за эмоционального состояния жены. За два месяца до его мобилизации их старший сын погиб в ДТП.

«Подсудимый Арабжаев свою вину признал и показал, что после его призыва на военную службу по мобилизации его супруга неоднократно сообщала ему о негативном эмоциональном состоянии ввиду опасений за его жизнь, угрожая суицидом. Находясь в отпуске по месту жительства семьи, он решил из- за такого поведения супруги по окончании отпуска в воинскую часть не возвращаться», — говорится в решении суда.

Там также отмечается, что на действия мобилизованного повлияла «негативная психологическая атмосфера» в семье. В то же время супруга Арабжаева якобы не обращалась за медицинской помощью. В решении суда говорится, что Арабжаев не «содействовал супруге в получении необходимой помощи».

После начала мобилизации российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство и другие военные преступления. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-15 лет. В середине сентября этого года в Госдуме заявили, что мобилизованные смогут вернуться домой только после окончания войны в Украине.

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