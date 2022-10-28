Мэрия Москвы потратит на видеонаблюдение 23 миллиарда рублей

Власти Москвы закупят услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 миллиарда рублей. Соответствующие шесть тендеров департамент столицы по конкурентной политике разместил в единый центр хранения и обработки данных 19-20 октября.

В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что эти закупки проведут из-за истечения срока действующих контрактов, которые заключили более четырех лет назад. Новые контракты будут действовать пять лет.

В прошлом году власти Москвы потратили на видеонаблюдение около 10 миллиардов рублей. Эту сумму планировали потратить на функционирование 214 тысяч камер и передачу изображения в единый центр хранения данных.

Источник: «Коммерсантъ», «Ведомости»

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