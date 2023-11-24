Основателя проекта «Идите лесом» объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск Григория Свердлина — правозащитника и основателя проекта «Идите лесом», который помогает избежать призыва. Об этом сообщает «Медиазона».

В соответствующей карточке в базе розыска МВД написано, что Свердлин стал фигурантом уголовного дела. Однако там не уточняется статья. Сам Свердлин сказал «Медиазоне», что ничего не знает об уголовном деле. Сейчас он находится за пределами России.

На прошлой неделе Минюст внес основателя проекта «Идите лесом» в реестр «иностранных агентов». В ведомстве заявили, что Свердлин выступил против войны в Украине, а также «отрицательно высказывался» о российских властях.

В середине марта Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Идите лесом», который появился в сентябре 2022 года после того, как в России объявили мобилизацию.

«С первых дней мобилизации мы делаем все, чтобы помочь людям уклониться от призыва, покинуть страну, найти убежище и многое другое. Лишь бы как можно меньше людей нажали на курок», — говорится на сайте проекта.

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