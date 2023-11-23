Адвокат белгородского волонтера, который помогал перевозить украинских беженцев, опровергла информацию о его преследовании по делу о госизмене

Адвокат 61-летнего волонтера Александра Демиденко Елена Палымова не подтвердила информацию о его уголовном преследовании по статье о госизмене (275 УК). Об этом она сообщила «Медиазоне».

«Нет, мы не подтверждаем эту информацию. Мы на данный момент информацией о возбуждении уголовного дела не располагаем. Более того, и наш доверитель сам не знает, что есть какое-то уголовное дело по госизмене. Пока нам об этом не сообщали: ни ему, ни нам. Вчера адвокат к нему ходил. Нет никакого постановления о возбуждении уголовного дела. Возможно, есть какой-то материал проверки», — сказала Палымова. Она добавила, что подобного дела точно «еще нет на бумаге».

Ранее о возбуждении против Александра Демиденко уголовного дела по статье о госизмене сообщил проект «Можем объяснить» со ссылкой на сына волонтера Олега. Тот рассказывал, что получил эту информацию из письма от отца, который сейчас находится в СИЗО по другому уголовному делу — о незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222.1 УК). Его арестовали 1 ноября.

После публикации «Можем объяснить» сын Демиденко написал, что «наделал глупостей». «Спешил дать материалы журналистам, с просьбой пока не публиковать их. Но т.к. журналисты спешат быть первыми, и опубликовать новости раньше коллег из других изданий, то они опубликовали что-то сразу», — сказал он (авторская орфография сохранена — прим. «Холода»).

Александр Демиденко пропал 17 октября после того, как пытался перевезти пожилую женщину с онкологией через границу с Украиной. 23 октября Astra сообщила, что волонтера арестовали на 10 суток по делу о распитии алкоголя в запрещенных местах (часть 2 статьи 20.20 КоАП). После этого в его доме провели обыск, а на него самого завели уже уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Супруга волонтера Наталья Вишенкова рассказывала, что обыск в их квартире прошел 20 октября, и что на него привезли ее мужа. По словам Вишенковой, на его теле было множество синяков. В ходе следственных действий силовики изъяли «какую-то ракетницу или пистолет» из ящика в носками и ноутбук Демиденко.

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