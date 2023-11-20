На волонтера, который помогал перевозить украинских беженцев, завели дело о госизмене

На 61-летнего белгородского волонтера Александра Демиденко, который помогал перевозить украинских беженцев, завели второе уголовное дело — о госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщает издание «Можем объяснить» со ссылкой на его сына Олега.

16 ноября Олег Демиденко получил от отца письмо, в котором тот рассказал про новое уголовное преследование. Он отметил, что его обвиняют в передаче украинцам «секретных сведений». Также Александр Демиденко написал, что признал вину по делу о незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222.1 УК), по которому сейчас находится в СИЗО.

Житель Шебекино Демиденко пропал в середине октября. Как писала «Русская служба Би-би-си», до этого он в течение года помогал украинским беженцам добираться до КПП «Колотиловка — Покровка» и переходить границу с Украиной. По информации журналистов, 17 октября Демиденко привез к погранпереходу пожилую женщину с онкологией. На подъезде к стоянке перед КПП ему перегородили дорогу участники терробороны и не пропустили дальше. Волонтер начал искать человека, который смог бы сопроводить женщину при прохождении нейтральной полосы между российским и украинским КПП. Через несколько часов Демиденко его нашел, но сам уехать оттуда не смог, так как у него забрали паспорт. С 16:30 волонтер перестал выходить на связь.

Таксисты возле КПП Колотиловка рассказали журналистам, что видели, как к Демиденко подъехали два УАЗа с символикой Росгвардии. Из автомобилей якобы вышли бородатые мужчины в камуфляже и потребовали от волонтера поехать с ними.

23 октября Astra сообщила, что Демиденко арестовали на 10 суток по делу о распитии алкоголя в запрещенных местах (часть 2 статьи 20.20 КоАП). После этого в его доме провели обыск, а на него самого завели уже уголовное дело о незаконном обороте оружия.

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Супруга волонтера Наталья Вишенкова рассказала изданию «Пепел», что обыск прошел в их квартире 20 октября, и что на него привезли ее мужа. По словам Вишенковой, на его теле было множество синяков. В ходе следственных действий силовики изъяли «какую-то ракетницу или пистолет» из ящика в носками и ноутбук Демиденко.

Фото: «Можем объяснить»

9 ноября стало известно, что Шебекинский районный суд Белгородской области арестовал волонтера по делу о незаконном хранении оружия. «Пепел» писал, что речь шла именно об Александре Демиденко. Согласно материалам дела, мужчина «хранил у себя дома взрывчатые устройства». На заседании он говорил, что нашел взрывчатку и не успел передать ее в полицию.

Олег Демиденко считает, что причиной преследования его отца стала его борьба с коррупцией на КПП «Колотиловка». Он сказал изданию «Можем объяснить», что отец признал вину по первому уголовному делу под давлением, «чтобы защитить близких от преследования».

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