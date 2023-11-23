Раненный в Запорожье сотрудник канала «Россия 24» скончался

Умер раненный на фронте сотрудник «России 24» Борис Максудов. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на пропагандиста Владимира Соловьева.

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — сказал он в эфире своей программы «Соловьев LIVE».

22 ноября министерство обороны России сообщило, что ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожье. «22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», — говорилось в сообщении ведомства.

При этом там утверждали, что получивший осколочное ранение Максудов был оперативно госпитализирован, получил всю необходимую медицинскую помощь, и его жизни ничто не угрожало.

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