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ВСУ ударили по группе российских журналистов — Минобороны

17:48 • 22.11.2023

Минобороны утверждает, что ВСУ ударили по группе российских журналистов. Осколочные ранения получил сотрудник телеканала «Россия-24» Борис Максудов.  

«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства. 

Максудова, как сообщается, оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны и оказали ему необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

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