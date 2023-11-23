Сфотографировавшего расписание работы военкомата студента обвинили в терроризме

В Москве студента обвинили в терроризме из-за фото военкомата. Черемушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО 22-летнего студента четвертого курса факультета международных отношений БелГУ Ибрагима Оруджева. Его обвиняют в прохождении обучения терроризму (статья 205.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

В ходе заседания стало известно, что дело против Оруджева возбудили 21 ноября. Как утверждает следствие, 10 ноября в 18:00 Оруджев «провел разведку местности… с целью дальнейшего поджога» военкомата на улице Дмитрия Ульянова. По мнению силовиков, он вдохновился идеями запрещенных в России организаций «Азов» и «Правый сектор» и проходил подготовку по обращению с оружием и взрывчаткой.

В свою очередь, адвокат Оруджева Татьяна Окушко пояснила суду, что ее подзащитный 10 ноября ходил в ветеринарную клинику «Зоомедик» на улице Дмитрия Ульянова, рядом с которой расположен военкомат. По ее словам, проходя мимо военкомата, Оруджев сфотографировал часы работы учреждения, так как скоро должен был встать там на воинский учет.

В то же время представители следствия сообщили суду, что Оруджев якобы изучал оружие и взрывчатку, а также идеологию и символику запрещенных организаций с 1 апреля 2022 года, а во время осмотра жилища Оруджева там нашли инструкции с химическими формулами, которые, согласно экспертизе, можно использовать для приготовления «коктейля Молотова».

Сам Оруджев 11 ноября рассказал сотрудникам ФСБ, что после начала войны в Украине он подписался на украинские телеграм-каналы и прошел анкетирование с помощью бота «Хочу жить» (украинская организация с таким названием помогает российским военным безопасно сдаться в плен — прим. «Холода»), «Обращался с целью обеспечения безопасности себя в случае попадания в плен к украинской стороне», — объяснил свои действия силовикам сам Оруджев.

При этом на последующих допросах Оруджев настаивал, что обучение для терроризма не проходил и нарушать закон не планировал. В то же время он отказался комментировать найденные у него инструкции по изготовлению зажигательных смесей.

При этом адвокат Окушко обратила внимание суда на то, что никакой видеозаписи или фотографий военкомата, которые якобы делал Оруджев, в материалах ходатайства нет. При этом он добровольно показал силовикам содержимое своего телефона, чтобы те увидели, что он лишь фотографировал расписание работы военкомата. Окушко назвала позицию следствия «голословной» и подчеркнула, что никаких реальных материалов следствие в подтверждение своих слов не предоставило.

Ибрагима Оруджева задержали 10 ноября в Москве, а спустя три дня арестовали на 10 суток по административной статье о неповиновении полицейскому (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Как утверждали силовики, у Оруджева, которого они заметили возле военкомата, не оказалось с собой документов, а затем он отказался проследовать с силовиками в отделение для составления административного протокола о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). За что они намеревались составить протокол, полицейские не пояснили.

Вскоре после начала войны в Украине на фоне волны поджогов военкоматов по всей стране российские силовики начали квалифицировать такие действия как терроризм, вне зависимости от того был ли нанесен подожженным учреждениям хоть сколько-нибудь серьезный ущерб.

22 ноября 17-летнего школьника Егора Балазейкина приговорили к шести годам воспитательной колонии за два брошенных в здания военкоматов «коктейля Молотова», ни один из которых не загорелся. Его признали виновным в покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.