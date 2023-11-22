Школьника Балазейкина приговорили к 6 годам колонии за попытку поджога военкоматов

17-летнего школьника Егора Балазейкина приговорили 6 годам колонии воспитательного режима за попытку поджога военкоматов. Об этом сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.

Балазейкина признали виновным в покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК). По версии следствия, в конце февраля 2023 года он пытался поджечь два военкомата — в Петербурге и Кировске Ленинградской области. Однако брошенные в здания «коктейли Молотова» не загорелись.

Во время заседания во втором Западном военном окружном суде прокурор Владимир Михайлов заявил, что из-за действий Балазейкина могли погибнуть люди, которые находились в здании военкомата.

«Что должны люди почувствовать? Любой среднестатистический гражданин, узнав, что сгорело здание военкомата, испытает чувство страха. Подумает, внутренние враги-диверсанты. Терроризм — действие, устрашающе население, имеет место. Слова [Балазейкина], что он хотел спасти людей от призыва, критики не выдерживают», — предает слова Михайлова «Ротонда».

Сам Балазейкин во время процесса вину не признал. «Да, кидал бутылки. С целями и мотивами [повлиять на решения власти] — не согласен. Никакие требования я не выдвигал», — сказал он, добавив, что не желал никому навредить. Сторона защиты просила полностью оправдать школьника.

Балазейкин, как сообщается, решился на эту акцию после того, как в июне 2022 года на войне в Украине погиб его дядя, который пошел на фронт добровольцем. «Дядю он предал. Ни больше и ни меньше», — прокомментировал причину поступка школьника прокурор.

В своем последнем слове Балазейкин сказал, что дата 24 февраля для него теперь «серьезнее, чем день рождения». Своего дядю он назвал «настоящим офицером», для которого нашлось место только «в штурмовом отряде среди пушечного мяса».

«У меня будет срок, и я понимаю, за что буду сидеть: я виноват в своем безразличии. В начале [войны] мне было все равно, а это все равно что поддерживать. На меня по-разному реагируют в СИЗО, многие отрицательно, но отрицательно — это лучше, чем никак», — отметил он.

В марте в группе поддержки Балазейкина с его слов писали, что сотрудники ФСБ угрожали избить и изнасиловать школьника, а также отправить его «в психушку». «Делайте со мной, что хотите, я своей позиции не изменю», — ответил тогда Балазейкин.

Изначально Балазейкина обвиняли в «умышленном повреждении имущества» (статья 167 УК), однако после допроса ему вменили террористическую статью (статья 205 часть 1 УК). По этой же статье судят Дарью Трепову, которая в апреле 2023 года передала статуэтку с взрывчаткой провоенному блогеру Владлену Татарскому. В результате взрыва он погиб, а еще 30 человек получили ранения.

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