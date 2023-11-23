Глава Минюста пожаловался, что «иноагенты» ни разу не заявляли, что служат России

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на конференции «Державинские чтения» заявил, что признанные «иноагентами» граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства.

«Все истцы ссылаются на процессуальные моменты. Никто не сказал того, что, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Все, что я делаю, служит интересам России. Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов», — заявил министр.

В реестре «иностранных агентов» числится 719 человек и организаций. Последний резонансный суд по вопросу исключения из реестра состоялся 21 ноября. Дмитрию Муратову, лауреату Нобелевской премии мира и экс-главному редактору «Новой газеты», отказали в исключении из реестра. В причинах признания Муратова «иноагентом» отсутствует иностранное финансирование. В суде он заявлял, что находится под влиянием лишь Конституции России, отрицая любое иностранное влияние.

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