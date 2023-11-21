Дмитрию Муратову суд отказал в просьбе признать его «иноагентский» статус незаконным

Замоскворецкий суд отказал нобелевскому лауреату и экс-главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову в просьбе признать незаконным его включение в реестр «иностранных агентов». На вынесение решения судья Хайретдинова потратила 5 минут.

Министерство юстиции включило Муратова в реестр по причине «политической деятельности, выражающейся во взаимодействии со СМИ недружественных государств и распространении их материалов в социальных сетях».

Представитель Минюста на заседании суда назвал эти СМИ – «Deutsche Welle» (Германия), «Odessa Film Studio» (Украина) и «И грянул Грэм» (Латвия).

Дмитрий Муратов в ходе судебного заседания вспомнил свой разговор с Путиным в 2021 году на пленарной сессии «Валдая», где он спрашивал о законе об «иноагентах». Тогда Путин отвечал, что закон нужен только для отслеживания иностранного финансирования. В причинах признания Нобелевского лауреата «иноагентом» отсутствует иностранное финансирование. Об этом сообщается в письме Роскомнадзора, где утверждается, что РКН не располагает информацией о каком-либо иностранном финансировании.

На время судебного разбирательства Дмитрий Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты».

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