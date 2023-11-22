Сделка по продаже Forbes сорвалась после сообщений об участии в ней россиянина 

Сделка по продаже Forbes сорвалась после сообщений об участии в ней российского бизнесмена Магомеда Мусаева.

Купить глобальную компанию Forbes Media Group намеревалась группа инвесторов во главе с гендиректором Luminar Technologies Остином Расселом. О том, что сделка не состоится, в письме сотрудникам сообщил гендиректор Forbes Майк Федерле.

Как сообщает Bloomberg, Федерле написал, что покупатель не смог закрыть сделку. В свою очередь, инвестиционный фонд Рассела заявил, что отмена сделки «отвечает интересам сторон».

Незадолго до расторжения сделки The Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказались пять аудиозаписей и одно видео, в которых владеющий Forbes Russia российский бизнесмен Магомед Мусаев говорил партнерам по бизнесу, что он купил глобальный Forbes.

В этих записях Мусаев называл Остина Рассела «лицом» сделки и говорил, что намерен сохранить в тайне свое участие в сделке. Участие в ней Мусаева или какил-либо других россиян также отрицал сам Рассел.

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