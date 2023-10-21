Владелец Forbes Russia Магомед Мусаев мог тайно купить всю медиагруппу Forbes — WP

Владелец «Ас Рус Медиа», которое издает Forbes Russia, Магомед Мусаев рассказал своим коллегам, что купил всю медиагруппу Forbes, в которую входит в том числе американское издание. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять аудиозаписей и одно видео, на которых якобы слышно, как обсуждалась эта сделка.

«Я только что купил глобальный Forbes», — сказал Мусаев одному из своих партнеров, утверждает WP. «Понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, он может дать доступ к любому другому», — цитирует издание бизнесмена.

The Washington Post пишет, что Мусаев повторял эти слова снова и снова. На одной из записей, которая оказалась в распоряжении журналистов, бизнесмен говорит, что сделал «лицом» сделки по покупке Forbes американского миллиардера Остина Рассела и настоял на том, чтобы его собственное участие в ней хранилось в тайне. «Я работаю тонко: не кувалдой и не скальпелем, а лазером», — сказал Мусаев, пишет WP.

При этом из записей не ясно, кем считает себя Мусаев, пишет издание: «серым кардиналом», который помог организовать сделку и за ее счет собирается нарастить свое влияние; «секретным инвестором», который вкладывает в сделку собственные деньги, прикрываясь другими людьми; или Мусаев просто лжет или преувеличивает.

Сам бизнесмен в комментарии WP назвал информацию о том, что он контролировал сделку по покупке Forbes, «абсолютной чепухой» и «чудовищной выдумкой». Затем он прислал журналистам письмо со словами: «Я не инвестирую в эту сделку и не планирую инвестировать каким-либо образом в будущем, прямо или косвенно».

Остин Рассел также отрицает участие Мусаева в сделке. «В капитале компании нет ни одного доллара ни от одного китайского или российского гражданина или организации, включая Мусаева», — заявили представители миллиардера.

Директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман сказал РБК, что не располагает информацией о продаже глобального медиахолдинга Forbes Магомеду Мусаеву.

Сооснователь и гендиректор Luminar Technologies Остин Рассел купил контрольный пакет акций Forbes весной 2023 года. Сумма сделки оценивалась в 800 миллионов долларов. Тогда издание Axios со ссылкой на неназванные источники писало, что Рассела к покупке издания привлек именно Мусаев. При этом российский бизнесмен в тексте не назывался инвестором или покупателем.

Мусаев приобрел Forbes Russia в 2018-м.

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