На границе России с Финляндией будет работать только один КПП

На границе России с Финляндией останется только один КПП — Райя-Йоосеппи. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

По его словам, это временная мера. Ограничения будут действовать до 23 февраля 2024 года. Сейчас на финско-российской границе работает пять контрольно-пропускных пунктов. Четыре из них закроют в ночь на 25 ноября.

Райя-Йоосеппи — самый северный КПП. Он находится примерно в 250 километрах от Мурманска и считается самым труднодоступным пунктом для россиян.

На такой шаг финские власти пошли после того, как существенно увеличилось количество просителей убежища. Так, издание YLE News пишет, что в ноябре в Финляндию из России прибыли около 700 человек, которые попросили предоставить им убежище. Например, только 18 ноября только на КПП Вартиус с такой просьбой обратились 67 человек.

До недавнего времени на сухопутной границе России и Финляндии действовали девять погранпереходов. 18 ноября Финляндия закрыла четыре из них — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля).

Финское издание IltaLehti со ссылкой на данные разведки страны сообщало, что российские власти помогают мигрантам из Африки и с Ближнего Востока, у которых нет необходимых документов, добираться до границы и используют их в качестве средства давления на правительство Финляндии.

В Кремле закрытие большинства контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией назвали проявлением «русофобской позиции». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти никак не могут повлиять на это решение.

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