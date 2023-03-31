Школьника Егора Балазейкина, подозреваемого в терроризме, оставят в СИЗО до 27 апреля

Ленинградский областной суд сохранил меру пресечения 16-летнему Егору Балазейкину, подозреваемому в попытке поджога военкомата. Он будет находиться в петербургском СИЗО № 5 до 27 апреля.

Заседание было закрытым. По данным проекта «Политзек-Инфо», Егора Балазейкина в суде не было. Вероятно, на заседании он присутствовал по видеосвязи.

28 февраля 2023 года Балазейкин был задержан за попытку поджога военкомата в Кировске Ленинградской области, смесь «коктейля Молотова» не загорелась. Изначально ему вменяли статью о хулиганстве, но позже следователи переквалифицировали ее на террористический акт (часть 1 статьи 205 УК РФ).

В группе поддержки Егора Балазейкина со слов самого школьника писали, что сотрудники ФСБ угрожали ему избиением, изнасилованием и отправкой «в психушку».

Мать Балазейкина рассказала в интервью «Дождю», что ей удалось поговорить с сыном после задержания. «Если бы я этого не сделал, я бы тогда, наверное, повесился, потому что я с этой тяжестью в душе ходить не могу, видя, сколько людей гибнет», — сказал ей Балазейкин.

Как рассказывал «Медиазоне» знакомый семьи Балазейкиных, Егор читал новости, его поразили фотографии с колоннами обгоревшей российской техники, трупов и разрушенных городов, после чего он начал очень настороженно относиться к войне. В июне 2022 года в Украине погиб дядя Егора Балазейкина, воевавший в составе добровольческого отряда БАРС.

Источник: «Политзек-Инфо», «Медиазона», «Дело Егора Балазейкина», «Дождь»

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