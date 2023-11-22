По меньшей мере 44 человека арестовали в Дагестане по делу о погроме в аэропорту

В Верховном суде Дагестана находятся жалобы на 44 решения об аресте по уголовному делу об участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ», обратила внимание «Медиазона». Общее число арестованных может достигать 90 человек, выяснили журналисты по номерам соответствующих ходатайств на арест на сайте суда.

Достоверно неизвестно, относятся ли все жалобы к делу о массовых беспорядках. В суде Советского района г. Махачкала сообщили, что по всем вопросам нужно обращаться в Верховный суд Дагестана. Там информацию об общем количестве арестов прокомментировать не смогли.

Ранее журналисты сообщали, что после погрома в аэропорту в суды поступили административные дела на более чем 400 человек. Большинство из них — 394 протокола — оформлены по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП).

29 октября в в аэропорту Махачкалы произошли антисемитские погромы, пострадали более 20 человек. В МВД завели уголовное дело о массовых беспорядках. В разжигании погрома власти обвинили телеграм-каналы, которые могут быть связаны с Украиной и западными странами.

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