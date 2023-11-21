США сократили поставки снарядов Украине более чем на 30% — ABC News

Украинский чиновник сообщил ABC News, что поставки США артиллерийских снарядов в Украину сократились «более чем на 30%» после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Самыми важными боеприпасами в Украине считаются артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. По данным источника, на них приходится 60-70% от всех поставок в Украину. Некоторые американские запасы, предназначавшиеся для ВСУ, были перенаправлены в Израиль. Собеседник телеканала выразил обеспокоенность по поводу поставок американского оружия Киеву из-за разногласий, возникших в Конгрессе.

«У нас большие проблемы… Основные боеприпасы не поступают», — сказал украинский чиновник. По его словам, Украина рискует потерять свои позиции на фронте «очень дорогой ценой».

Министр обороны США Ллойд Остин 21 ноября посетил с визитом Киев и объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. В него, в частности, вошли артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Пентагон не раскрыл точное число поставляемых боеприпасов.

Источники в Министерстве обороны США заявляют, что сокращение боеприпасов «не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа». Президентские пакеты полномочий по сокращению полномочий «начинают составляться заранее за несколько недель, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине», сказал чиновник.

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