Экс-главу службы безопасности СКР Максименко нашли мертвым в колонии 

Экс-главу службы безопасности СКР Михаила Максименко нашли мертвым в колонии в Нижегородской области, передает ТАСС. Он отбывал 13-летний срок за коррупцию, в частности, за взятку от вора в законе Шакро Молодого.

Тело Максименко обнаружили в комнате для хранения вещей. Об этом рассказал собеседник агентства среди силовиков. Причины произошедшего еще устанавливаются.

В свою очередь, Baza утверждает, что тело Максименко обнаружили в психиатрической лечебнице нижегородской колонии. Позже телеграм-канал сообщил, что бывший офицер покончил с собой — якобы он повесился в коптерке на двух шнурках. При этом канал отмечает, что эти шнурки были не от обуви Максименко. Где он их взял, выясняет следствие.

Информацию о смерти 50-летнего Максименко РБК подтвердил его адвокат Андрей Гривцов. Однако он не сообщил подробностей.

20 апреля 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал его виновным в получении двух взяток и превышении полномочий.

По версии следствия, он получил 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова и еще 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии. Во время процесса суд установил, что за эти деньги Максименко способствовал смягчению наказания, а также освобождению из СИЗО соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Сам Максименко отрицал свою вину.

Кочуйкова задержали 14 декабря 2015 года после перестрелки в центре Москвы — на Рочдельской улице возле ресторана Elements. Как позже установило следствие, Кочуйков, действуя по поручению Калашова, вымогал у владелицы заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей.

Именно расследование этой перестрелки, как пишет ТАСС, привело к возбуждению целой серии уголовных дел против высокопоставленных силовиков. Кроме Максименко, тогда на скамье подсудимых оказались глава столичного управления СК Александр Дрыманов, которого приговорили к 12 годам колонии, экс-глава управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко, получивший 10 лет, а также бывший заместитель главы управления СК по Москве Денис Никандров, осужденный на пять с половиной лет лишения свободы. Никандров признал свою вину, сотрудничал со следствием, а также дал показания против других фигурантов дела.

В мае 2019 года досрочно освободился Никандров, а в ноябре 2023 года стало известно, что Крамаренко отправился воевать в Украину и получил помилование Путина.

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