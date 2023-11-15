Экс-полковник СК, осужденный за взятку от вора в законе, получил помилование, отправившись на войну

Бывший руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве Алексей Крамаренко, осужденный за получение взятки от криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой), получил помилование, отправившись на войну в Украину. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к ФСИН. Ранее о помиловании Крамаренко сказал BFM адвокат Иван Миронов.

По словам источника РБК, Крамаренко заключил контракт с Минобороны более полугода назад. «Ему отказали в условно-досрочном освобождении, и он пошел на фронт», — пояснил источник. Он отметил, что, благодаря управленческим навыкам Крамаренко, его назначили командовать штурмовым отрядом. Сейчас контракт Крамаренко подходит к завершению. По словам Миронова, уже в декабре он должен вернуться домой.

В 2021 году суд приговорил бывшего офицера Следственного комитета Алексея Крамаренко к десяти годам колонии и штрафу в размере 195 миллионов рублей за получение взятки (ст. 290 УК). В 2016 году по этому делу также были арестованы несколько высокопоставленных офицеров СК. По версии следствия, криминальный авторитет Шакро Молодой заплатил офицерам СК миллион долларов за освобождение из СИЗО двоих его подручных — Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова, которые были арестованы за вымогательство после перестрелки на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года.

Получателями этой взятки, как утверждало следствие, стали

бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР генерал Михаил Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов, экс-замначальника ГСУ СКР по Москве генерал Денис Никандров и экс-руководитель столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов. Через полгода после ареста Кочуйкова и Романова следователи столичного управление СК переквалифицировали их обвинение с хулиганства на самоуправство и не стали ходатайствовать о продлении срока их содержания под стражей.

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