К осужденному за «фейки» Илье Яшину приходили вербовщики из Минобороны

Политик Илья Яшин, которого приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию, рассказал, что к нему в колонию в Смоленской области приходила «армейская делегация», которая вербует заключенных на войну в Украине.
«Офицеры заняли кабинет, куда по очереди вызывали на разговор арестантов с нашего этапа. Пригласили и меня, но, кажется, просто из любопытства: чтобы посмотреть», — пишет Яшин.
По словам политика, разговор с вербовщиками был непродолжительным:
— Ну что, Илья Валерьевич, с вами мы вряд ли найдем общий язык?
— Да, мне тоже так кажется.
— Может, у вас есть вопросы к Министерству обороны?
— Вопросов много, и задавал я их публично. За это меня и посадили.
— Хм… Ну тогда всего доброго?
— И вам не хворать. Удачи желать не стану, уж извините.
— А что так? Почему негативно настроены?
— Просто ваша задача отправлять людей на смерть. А я хочу, чтобы люди жили.
По словам Яшина, он вторую неделю находится в карантинном бараке колонии под Смоленском. В начале ноября он сообщал, что против него готовятся возбудить еще одно уголовное дело – за неисполнение обязанностей «иноагента». Поводом для этого стало отсутствие в постах «иноагентской плашки».
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