К осужденному за «фейки» Илье Яшину приходили вербовщики из Минобороны

Политик Илья Яшин, которого приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про армию, рассказал, что к нему в колонию в Смоленской области приходила «армейская делегация», которая вербует заключенных на войну в Украине.

«Офицеры заняли кабинет, куда по очереди вызывали на разговор арестантов с нашего этапа. Пригласили и меня, но, кажется, просто из любопытства: чтобы посмотреть», — пишет Яшин.

По словам политика, разговор с вербовщиками был непродолжительным:

— Ну что, Илья Валерьевич, с вами мы вряд ли найдем общий язык?

— Да, мне тоже так кажется.

— Может, у вас есть вопросы к Министерству обороны?

— Вопросов много, и задавал я их публично. За это меня и посадили.

— Хм… Ну тогда всего доброго?

— И вам не хворать. Удачи желать не стану, уж извините.

— А что так? Почему негативно настроены?

— Просто ваша задача отправлять людей на смерть. А я хочу, чтобы люди жили.

По словам Яшина, он вторую неделю находится в карантинном бараке колонии под Смоленском. В начале ноября он сообщал, что против него готовятся возбудить еще одно уголовное дело – за неисполнение обязанностей «иноагента». Поводом для этого стало отсутствие в постах «иноагентской плашки».

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