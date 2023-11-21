Экс-директор «Зимней вишни», где погибли 60 человек, вышла на свободу, не отсидев и половины срока

Бывший генеральный директор торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 60 человек, Наталья Судденок вышла на свободу, не отсидев и половины назначенного ей судом срока. Причиной досрочного освобождения стало заболевание. Об этом сообщает NGS42, ссылаясь на источники в правоохранительных и медицинских кругах региона.

По данным издания, Судденок вышла из колонии около полутора месяцев назад, после чего жила в Кемеровской области до недавнего переезда.

Согласно действующему законодательству, заключенного могут освободить от отбывания наказания при наличии туберкулеза, болезней крови и кровообращения, ВИЧ на поздних стадиях, диабетов, психических расстройств, слепоты и онкологии. Ранее в связи с диагностированным у него онкологическим заболеванием из колонии досрочно вышел другой осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» — бывший пожарный Сергей Генин.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети. Как установило следствие, руководство торгового центра не выполняло требования пожарной безопасности, а контролирующие органы закрывали на это глаза.

Директора «Зимней вишни» Надежду Судденок арестовали через несколько дней после пожара, а осенью 2021 года ее приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Позже апелляционная инстанция сократила этот срок на два месяца.

После пожара в «Зимней вишне» в отставку подал бывший тогда главой Кемеровской области Аман Тулеев. Перед этим он попросил прощения у Владимира Путина «за то, что случилось на его территории». Участников митинга, который прошел в Кемерове на второй день после пожара, Тулеев назвал приехавшими «пиариться на трагедии» «бузотерами».

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