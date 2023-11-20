В возрасте 79 лет умер бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 по 2018 годы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал он.

Аман Тулеев подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове весной 2018 года, в результате которого погибли 64 человека, включая 37 детей, а еще 147 человек пострадали.

После пожара Тулеев попросил прощения у президента Владимира Путина. «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал тогда он.

В свою очередь, участников стихийного митинга в Кемерове, которые собрались на второй день после пожара, чтобы потребовать прозрачного расследования причин трагедии, Тулеев назвал «бузотерами», которые приехали «пиариться на трагедии».

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