Чехия ужесточила и продлила еще на год запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Правительство Чехии одобрило продление до конца 2024 года запрета на выдачу виз гражданам России и Беларуси. Одновременно запрет будет ужесточен — теперь чешскую визу не смогут получить даже обладатели двойного гражданства.

Чехия перестала выдавать визы россиянам и белорусам сразу после начала полномасштабного российского вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Позже этот запрет был продлен до марта 2023.

В феврале стало известно, что из 27 стран Шенгенского соглашения выдавать визы гражданам России продолжают только восемь — Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения и Хорватия. Такие данные опубликовал Российский союз туриндустрии. При этом в организации предупредили, что большинству заявителей визы оформляют либо на срок поездки, либо до полугода, а визы на более длительный срок выдают — «редко и только узкому кругу людей».

В сентябре власти Евросоюза объявили о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это привело к значительному увеличению срока ожидания виз соискателями, а также росту визового сбора с 35 евро до 80.

Источник: Правительство Чешской республики

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.