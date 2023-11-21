Алексей Навальный не появился на судебном заседании. Его местонахождение неизвестно

Суд по апелляционной жалобе Алексея Навального во Владимирском областном суде должен был начаться в 11:30. На такие заседания Навального обычно выводят по видеосвязи, но сегодня этого не произошло. Адвокат политика с утра пытается попасть в колонию, однако его не пускают, передает «Команда Навального».

Один из сотрудников ФСИН объяснил отсутствие Навального тем, что его слишком поздно привели — якобы уже должны начинаться другие заседания. Находится ли на самом деле Навальный в колонии, неизвестно.

В 14:00 мск сообщалось, что Алексея могут попытаться вывести по видеосвязи во второй раз, но этого до сих пор не произошло.

Алексей Навальный находится в тюрьме уже 1037 дней.

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