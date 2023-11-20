На журналиста Никандрова, признанного иноагентом «по приколу», составили протокол за злоупотребление свободой слова

На ставшего «по приколу» «иноагентом» Марата Никандрова составили протокол из-за ссылки на «иноагента» в СМИ без указания статуса. Об этом сам Никандров сообщил редакции «Север.Реалии».

Никандров разместил видео «Настоящего времени» о лишении родительских прав бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой на своем ресурсе «Daily Fax», зарегистрированном как СМИ, без пометки о том, что материал произведен «иностранным агентом». Протокол составлен на юридическое лицо: Марат Никандров является главным редактором «Daily Fax». Когда Никандрова внесли в реестр, на телеграм-канал издания был подписан один человек. Сейчас видео на сайте отсутствует, но сама заметка доступна.

Роскомнадзор уведомил Никандрова о протоколе 27 октября, еще до того, как он сам попал в реестр «иноагентов». Его самого включили в реестр «иноагентов» 18 ноября на основании собственного заявления. Он рассказал изданию «Гроза», что сам подал обращение о включении в реестр «по приколу», когда сидел с друзьями в кафе.

Также в эту пятницу «иноагентами» были объявлены издание The Moscow Times, журналист Илья Бер, актриса Яна Троянова, политолог Александр Морозов и основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин.

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