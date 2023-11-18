Объявленный «иноагентом» Никандров рассказал, что заполнил заявление на включение в реестр «по приколу»

В пятницу в реестр «иноагентов» включили 19-летнего автора блога о технологиях Марата Никандрова на основании собственного заявления. Он рассказал изданию «Гроза», что сделал это «по приколу».

По его словам, он решил подать заявление о признании себя «иностранным агентом» примерно полторы недели назад, когда сидел с друзьями в кафе.

«В принципе, я не думал, что это [внесение в список] возможно. То есть это было просто спонтанно, честно говоря. Просто внес паспортные данные, потом СНИЛС, ИНН тоже внес. Чтоб наверняка, и все», — рассказал Никандров.

Он подчеркнул, что не вносил какие-либо другие данные, в том числе не сообщал властям «источник финансирования».

В пятницу вечером Минюст также обьявил «иноагентами» издание The Moscow Times, журналиста Илью Бера, актрису Яну Троянову, политолога Александра Морозова основателя проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григория Свердлина.

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