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Общество Красного Полумесяца сообщило об эвакуации 31 младенца из больницы «Аш-Шифа» в Газе

16:09 • 19.11.2023

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) эвакуировало 31 недоношенного младенца из крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере организации. 

«Их перевезли на машинах скорой помощи ПОКП на юг, готовя к переводу в больницу Объединенных Арабских Эмиратов в Рафахе» — говорится в сообщении. 

Ранее в ВОЗ заявили, что в больнице «Аш-Шифа» остаются 300 пациентов и 25 медиков. Организация планирует «немедленную эвакуацию оставшихся пациентов, персонала и их семей». Однако ситуация осложняется тем, что ближайшие к больнице места, где можно разместить людей, перегружены. 

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы «Аш-Шифа» 15 ноября. Израильские военные утверждали, что ХАМАС использует людей в качестве живого щита.

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