ЦАХАЛ объявил о штурме крупнейшей больницы в Газе

Израильская армия начала операцию в самой большой больнице сектора Газа «Аш-Шифа». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«На основе разведывательной информации и оперативной необходимости силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы Шифа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в его состав входят медицинские бригады и люди, говорящие на арабском языке, которые прошли специальную подготовку. Израильская армия отметила, что не хочет «причинить никакого вреда гражданским лицам, которых ХАМАС использует в качестве живого щита».

Al-Jazeera сообщает, что ХАМАС отрицает использование больницы в качестве базы. Корреспондент канала Тарек Абу Аззум заявил, что там находятся «около 7500 палестинцев, включая пациентов, врачей и перемещенных лиц».

Ранее официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что «Аш-Шифа» превращается в кладбище. «Около больницы находятся тела, о которых нельзя позаботиться и которые нельзя даже похоронить или унести в какой-то морг. Больница больше не работает, как ей положено. Это уже почти кладбище», — сказал он.

При этом 14 ноября один из врачей больницы сказал «Би-би-си», что медики похоронили около 200 человек в братской могиле. На это сотне врачей потребовалось шесть часов.

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