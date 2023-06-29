Российские власти ищут нового владельца для медиа-активов Евгения Пригожина, в том числе и «фабрики троллей». Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники, сотрудничающие с компаниями Пригожина.

По данным издания, холдинг «Патриот», в который в том числе входят РИА ФАН и «Политика сегодня», вероятно, перейдет «Национальной медиа-группе» (НМГ) Юрия Ковальчука. Сделку могут заключить напрямую или через посредников. При этом The Bell отмечает, что «это общая версия», а данных о том, что переговоры уже начались у издания нет.

В сети обсуждают и другого предполагаемого покупателя медиа-активов Пригожина. Их якобы может приобрести холдинг Hearst Shkulev Publishing Виктора Шкулева. Предполагается, что ему предложили выкупить активы за один рубль, если он сохранит редакции на три месяца и погасит задолженности по заработной плате. Получить комментарий от самого Шкулева The Bell не удалось.

В любом случае, как пишет издание, курировать нового владельца медиа-империи Пригожина теперь будут напрямую из администрации президента.

Первые западные санкции против Пригожина ввели из-за его связи с так называемой «фабрикой троллей». Так называют созданное в 2013 году «Агентство интернет-исследований», чьи сотрудники занимались массовым размещение комментариев в соцсетях на заданную тему. Эту компанию обвиняют, в том числе во вмешательстве в президентские выборы в США в 2018 году.

Спустя год Пригожин основал медиагруппу «Патриот». В нее вошли некоторые издания связанные с «фабрикой троллей», такие как РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Невские новости», «Слово и дело» и «Народные новости».

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