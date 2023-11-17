После обрушения дома в Астрахани власти ввели региональный режим ЧС

После того, как в Астрахани обрушился пятиэтажный дом, на территории области власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС», — сказал он журналистам.

По словам Бабушкина, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения. Глава региона накануне вечером говорил, что несколько человек числятся пропавшими без вести, но сегодня утром в МЧС сообщили, что людей под завалами нет.

Пятиэтажный дом обрушился в Астрахани накануне. По предварительным данным, причиной произошедшего стали канализационные воды, которые подмыли фундамент здания.

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