В Астрахани обрушился жилой дом. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его словам, рухнули два подъезда пятиэтажного дома.

«Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал он.

По предварительным данным, причиной обрушения стали канализационные воды, которые подмыли фундамент здания. Как пишет телеграм-канал 112, за несколько минут до обрушения жильцы позвонили в МЧС и сообщили, что на фасаде дома появилась большая трещина.

Официально о погибших и пострадавших не сообщалось. Телеканала «Звезда» передает, что 213 жителей дома успешно эвакуировались.

В то же время телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на спасателя, работающего на месте, сообщил, что в результате обрушения погибла пожилая женщина.

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