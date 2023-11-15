Палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета без помощи Израилю и Украине

Палата представителей конгресса США одобрила двухэтапный проект бюджета, который не предусматривает выделение дополнительной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN.

Проект поддержали 336 представителей конгресса, против него высказались 95 конгрессменов. Теперь рассмотреть законопроект должен Сенат. Представитель Белого дома заявил, что в случае одобрения Сенатом президент США Джо Байден готов подписать бюджет.

Законопроект предусматривает, что до 19 января 2024 года будет продлено финансирование таких приоритетных направлений, как военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилье и энергетика. Финансирование остальных сфер продлят до 2 февраля.

Ранее американские демократы в Сенате заблокировали попытку республиканцев одобрить законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю, не подразумевающий помощи Украине. Документ был одобрен палатой представителей.

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