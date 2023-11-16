Число сделок россиян с недвижимостью в Испании приблизилось к рекордным за 10 лет значениям. Эта страна одна из немногих в Евросоюзе продолжает выдавать виды на жительство в обмен на инвестиции.

Так, с января по июнь 2023 года граждане России заключили 2137 сделок с испанской недвижимостью. Десять лет назад, во втором полугодии 2013 года, сделок было 2426. Чуть больше — в 2014, когда был пик спроса — 2573 сделок. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Центра статистической информации нотариата Испании.

При этом, по словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, россияне чаще покупают испанскую недвижимость, чем продают.

«Не следует сбрасывать со счетов и то, что Испания все еще предлагает так называемую программу “золотая виза”, в рамках которой при приобретении недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро можно получить ВНЖ этой страны», — напомнил региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев.

В прошлом году, по данным Bloomberg, Испания выдала 2462 визы по этой программе. После полномасштабного российского вторжения в Украину власти страны планировали поднять для граждан России инвестиционный порог до миллиона евро или вовсе запретить выдачу «золотых виз», но пока этого так и не произошло.

Рост числа сделок с недвижимостью в Испании наблюдается не только у россиян, но и у граждан Украины и США. В то же время количество таких сделок, совершенных всеми иностранцами в Испании в январе-июне 2023 года впервые за два года снизилось на 7,5%, до 67,98 тысячи, отмечает РБК.

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