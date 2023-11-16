Обвиняемого в покушении на Соловьева отправили на принудительное лечение

2-й Западный окружной военный суд в Москве отправил на принудительное лечение с интенсивным наблюдением 42-летнего Василия Стрижакова, которого обвиняют в подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева. Таким образом он будет освобожден от уголовной ответственности. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Кроме Стрижакова, в подготовке покушения на Соловьева обвиняют пятерых членов неонацистской группировки National Socialism/White Power (NS/WP) — Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Степанова, Владимира Белякова и Максима Дружинина.

Ранее в ходе процесса фигуранты дела и свидетели рассказали, как обвиняемые познакомились в психиатрической лечебнице, обсуждали подготовку покушения на Соловьева, покупали оружие и следили за пропагандистом. Один из фигурантов сравнил Соловьева с Геббельсом и заявил, что его убийство было бы «благим делом».

При этом все дававшие показания в суде утверждали, что Стрижаков не участвовал деятельности NS/WP и подготовке покушения. По их словам, фигурантом дела он стал благодаря дружбе с Пронским, которого следствие считает лидером группировки. Кроме того, Стрижаков пустил к себе пожить одного из обвиняемых.

42-летний Василий Стрижаков — самый старший из обвиняемых по этому делу. Ранее «Медиазона» писала, что еще в нулевых он попал на учет в МВД как «скинхед», а также дважды оказывался на принудительном лечении — в 2004 году по обвинению в сбыте марихуаны и в 2010 после покушения на убийство девушки.

Как утверждает следствие, участники группировки NS/WP готовили покушение на пропагандиста Владимира Соловьева по заданию украинской военной разведки. Для этого они с осени 2021 по весну 2022 года якобы купили гранаты, сигнальные пистолеты, обрез, патроны и самодельное фугасное взрывное устройство. По версии обвинения, они решили подорвать машину Соловьева.

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