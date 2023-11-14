«Его будут судить чуть позже в Гааге». Обвиняемый в покушении на пропагандиста Соловьева сравнил его с Геббельсом

Обвиняемый по делу о покушении на пропагандиста Владимира Соловьева неонацист Тимофей Мокий сравнил его с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» с судебного заседания.

Мокия допрашивали во 2-м Западном окружном военном суде в Москве в качестве свидетеля по делу другого обвиняемого в покушении на Соловьева Василия Стрижакова.

«Я крайне отрицательно отношусь к деятельности Владимира Соловьева. Считаю, что его будут судить чуть позже в Гааге <﻿…﻿> Знаете, в Третьем рейхе было министерство пропаганды Геббельса. После войны в рамках Нюрнбергского процесса деятели министерства пропаганды были осуждены и кто-то из них был казнен. Хотя они не совершали лично военных преступлений, они ответственны за оправдание убийств, призывам к убийствам. Поэтому принцип тот же: человек, который призывает к убийствам, должен за них ответить», — сказал Мокий.

Он также добавил, что Соловьев в своих эфирах не раз призывал «к массовым убийствам людей», которые Мокий «одобрить не может».

По версии следствия, покушение на Соловьева готовили участники ультраправой террористической группировки National Socialism/White Power (NS/WP). Они якобы хотели взорвать машину пропагандиста. В апреле 2022 года в рамках этого дела силовики задержали шесть человек.

Как пишет «Медиазона», в показаниях Мокия и другого фигуранта дела Максима Дружинина говорится, что убить Соловьева участникам NS/WP предложил отбывающий пожизненное наказание в Украине неонацист Артем Дериглазов. А он, по версии следствия, получил такое указание от Главного управления разведки Минобороны Украины.

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