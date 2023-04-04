В Москве заочно арестовали командира «Русского добровольческого корпуса», совершившего вылазку в Брянскую область в начале марта 

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» 39-летнего Дениса Капустина. Его обвиняют в совершении теракта с причинением умышленной смерти человеку, а также в незаконном групповом использовании оружия и взрывчатки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

2 марта бойцы «Русского добровольческого корпуса», который состоит из выходцев из России и воюет на стороне ВСУ, совершили вылазку на территории Брянской области. По версии следствия, Капустин лично возглавлял эту операцию, в результате которой, по утверждению российских властей, погибли два человека, а также был ранен ребенок. Владимир Путин тогда назвал произошедшее терактом.

В свою очередь, представители РДК категорически отвергали обвинения в нападении на гражданских. В ходе вылазки они сняли и позже опубликовали несколько видео на фоне ориентиров в брянских селах Любечане и Сушаны. На кадрах Капустин заверил, что РДК «не воюет с гражданскими» и призвал россиян бороться с режимом Путина.

«Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — говорится в сообщении в телеграм-канале корпуса.

В тот же день участвовавшие в вылазке бойцы РДК вернулись на украинскую территорию. О потерях среди них ни одной из сторон не сообщалось.

Источник: «Коммерсантъ»

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