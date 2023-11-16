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Замдекана журфака МГИМО, пригласивший на лекцию Ивана Урганта, уволился по собственному желанию — пресс-служба вуза

14:11 • 16.11.2023

В МГИМО подтвердили увольнение заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. 

Там заявили, что Кобаладзе не работает в вузе с 14 ноября, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сам бывший замдекана факультета международной журналистики произошедшее не комментирует. 

СМИ связали уход Кобаладзе из МГИМО с тем, что ранее преподаватель пригласил с лекцией в вуз телеведущего Ивана Урганта, выступившего против вторжения России в Украину. В руководстве университета утверждали, что не имели отношения к организации лекции и «были шокированы» ею. По словам студентов вуза, после лекции от Кобаладзе стали требовать, чтобы он приглашал на лекции «военкоров», а на прошлой неделе ему запретили проводить для студентов встречу с журналисткой Аленой Долецкой. 

Кобаладзе сообщил учащимся о своем увольнении 14 ноября. Они считают, что преподавателя вынудили уволиться и теперь хотят написать коллективное письмо с требованием восстановить бывшего замдекана в должности.

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